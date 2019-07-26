Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 63,8 рубля

На текущей неделе рубль немного ослаб по отношению к американской валюте, однако ослабление валют развивающихся рынков было значительно выше. Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 63,1—63,8 рубля за 1$. На предстоящей неделе пройдет заседание ФРС США, которое может дать толчок к укреплению рубля и вновь повысить аппетит участников рынка к риску. Среди причин снижения курса рубля можно назвать и текущий сезон выплаты дивидендов, когда инвесторы конвертируют рубли в валюту своей страны, и завершение сезона уплаты налогов. Сегодня в центре внимания находится заседание ЦБ РФ, на котором ожидается снижение ключевой ставки еще на 0,25 пункта, но существенной волатильности рубля не предвидится.



Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует, что решение и комментарии регулятора создадут очередную волну оптимизма на российском фондовом рынке. Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 62,65—63,55.

Вчера рубль закрылся на отметке в 63,14 руб./долл. Торги проходили в узком диапазоне. Небольшая волатильность была сформирована краткосрочным ослаблением доллара.

ЕЦБ принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%. Официальные комментарии регулятора следующие: Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, по крайней мере, в течение первой половины 2020 года. Ранее глава ЕЦБ не заявлял о «более низком уровне». Это повысило ожидания рынка, что европейский регулятор снизит ставки уже в сентябре. Вероятность данного события выросла до 84%.

Позитивные новости для российского рынка. В Сенате США представили отчет о вмешательстве России в выборы в США, согласно которому РФ вмешивалась в американские выборы 2014—2017 годов, но на их результаты повлиять не смогла.