В Роскачестве дали рекомендации по сбору грибов

Эксперты Роскачества дали россиянам советы, как правильно собирать грибы, чтобы не отправиться при употреблении их в пищу.

В первую очередь в ведомстве рекомендуют научиться различать съедобные и ложные грибы. В связи с этим необходимо обращать внимание не только на размер плодового тела, но и на окраску отдельных частей.

Так, у лесных шампиньонов пластинки под шляпкой в молодости розовые, со временем темнеют. У бледной поганки они всегда белые. При этом иногда сложно выявить очевидные различия.

В Роскачестве отмечают, что лучше не собирать грибы, в съедобности которых нет уверенности. Также следует обращать внимание на их свежесть. Непригодные грибы всегда червивые, выглядит дрябло и имеют налет плесени.

Кроме того, при сборе грибов нужно не выдергивать и срезать их, а выкручивать из субстрата, а уже после этого обрезать грязное основание ножки.

В целом грибы не рекомендуется употреблять людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям до семи лет.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, как не отравиться съедобными грибами.