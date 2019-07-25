Правительство РФ поддержало законопроект о допуске прокуроров к банковской тайне

В Кабмине РФ одобрили законопроект, предоставляющий сотрудникам прокуратуры доступ к банковской тайне во внесудебном порядке. При этом в правительстве выступили за доработку законопроекта.

Предлагается ограничить доступ к данным о движениях по банковским счетам физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для отдельных должностных лиц.

Также нужно законодательно определить конкретные ситуации, в которых прокуроры вправе запрашивать подобные сведения во внесудебном порядке, передает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект еще в марте 2018 года внесли в Госдуму представители партии КПРФ. Предполагалось, что доступ к банковской информации позволит бороться с коррупцией и контролировать расходы госслужащих.