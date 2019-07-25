В Казани самая длинная пробка растянулась на 2,1 км

В четверг вечером максимальная загруженность дорог Казани составила 5 баллов, что на 1 балл меньше чем обычно. Самая длинная пробка на сегодня растянулась на 2,1 км.

Этот затор зафиксирован на Мамадышском тракте в 18:41. Он продержался 1 час и 40 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

На данный момент наблюдаются проблемы с трафиком на улице Профсоюзной.

В числе самых длинных также пробки на улице Тецевской (1,9 км), проспекте Ямашева (1,7 км), улице Тульской (1,6 км), улицах Родины и Ломжинской (1,5 км).

Отмечается, что последний в списке затор держался 2 часа и 50 минут.