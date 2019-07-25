Медведев объяснил происхождение больших объемов отчетности у учителей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал сократить объем информации, которую различные структуры запрашивают у образовательных учреждений.

Медведев объяснил, откуда у педагогов большие объемы отчетности. Он считает, что «это куча обращений от разных умников самых-самых разных сортов». Например, среди авторов запросов Медведев назвал органы управления, компетенция которых как-то связана со школами, а также правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

«Все пишут и требуют обязательно личного ответа. Надо с этим бороться», — уверен Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане на обучение будущих учителей татарского языка хотят потратить 3,1 млн рублей.