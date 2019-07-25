В Татарстане две партии не представили документы для выдвижения на выборы в Госсовет республики

Партия «Родина» и партия «Добрых дел, защиты детей и женщин» не представили документы для регистрации в поддержку своего выдвижения на выборы в Госсовет РТ.

Оснований для регистрации республиканских списков этих партий нет, подтвердила «Реальному времени» руководитель пресс-службы ЦИК РТ Альфия Алимова. Документы четырех партий уже зарегистрированы, документы еще пяти — проверяются.

Напомним, ранее Центризбирком Татарстана зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госсовета РТ от ЛДПР. Его возглавил координатор республиканского отделения партии Владимир Сурчилов.

