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ЦИК Татарстана зарегистрировал список кандидатов в Госсовет РТ от ЛДПР

23:59, 23.07.2019
ЦИК Татарстана зарегистрировал список кандидатов в Госсовет РТ от ЛДПР
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центризбирком Татарстана зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госсовета РТ от ЛДПР. Его возглавил координатор республиканского отделения партии Владимир Сурчилов.

Согласно материалам ЦИКа, в партийный список ЛДПР вошли 40 человек.

Ранее избирком утвердил списки «Единой России» и КПРФ.

Напомним, что сегодня сайт Центризбиркома РТ был недоступен. В ЦИКе неполадки объяснили загрузкой обновлений.

ОбществоВласть Татарстан
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