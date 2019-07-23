ЦИК Татарстана зарегистрировал список кандидатов в Госсовет РТ от ЛДПР
Центризбирком Татарстана зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госсовета РТ от ЛДПР. Его возглавил координатор республиканского отделения партии Владимир Сурчилов.
Согласно материалам ЦИКа, в партийный список ЛДПР вошли 40 человек.
Ранее избирком утвердил списки «Единой России» и КПРФ.
Напомним, что сегодня сайт Центризбиркома РТ был недоступен. В ЦИКе неполадки объяснили загрузкой обновлений.ОбществоВласть Татарстан
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