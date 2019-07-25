Пять дач в Боровом Матюшино сгорели из-за короткого замыкания в беседке

Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану

Причиной пожара, в результате которого сгорели пять дач в Боровом Матюшино стало короткое замыкание в беседке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел еще 20 июля. В результате ЧП полностью сгорели 4 дома, кровля и второй этаж одного дома, баня и беседка. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной причине пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки беседки, сообщили в МЧС.

Очевидцы рассказали, что пожар возник очень быстро. Когда заметили пожар, беседка уже горела изнутри по всей площади. Огонь распространялся стремительно и до прибытия пожарного подразделения уже загорелись два дома.