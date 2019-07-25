В Татарстане могут восстановить шесть воинских захоронений по программе увековечения памяти защитников Отечества

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

В рамках программы предстоит восстановить более 9,5 тысяч воинских захоронений, планируется привлечь более 5 млрд рублей. Концепция рассчитана на 2019 — 2024 годы. Информация размещена на официальном портале правительства РФ. Согласно документам, в Татарстане предполагается восстановить шесть воинских захоронений. Больше всего воинских захоронений планируют привести в порядок в Ростовской области, по документам это 616 объектов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года памяти и славы в 2020 году.

