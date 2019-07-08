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В 2020 году в России проведут Год памяти и славы

17:50, 08.07.2019
В 2020 году в России проведут Год памяти и славы
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года памяти и славы в 2020 году.

Согласно документу, он будет проведен в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Организация и проведение Года памяти и славы возложена на комитет «Победа».

Ранее Путин пригласил французского лидера Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа посетить Россию в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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