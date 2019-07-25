За полгода с перевозчиков в РФ взыскали 207 млн рублей штрафов

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С мая 2019 года Ространснадзор провел 2 127 проверок с применением чек-листов, в том числе 872 проверки — в сфере перевозок пассажиров года. Об этом сообщил на проходящем в Казани совещании с начальниками межрегиональных управлений Госавтодорнадзора зам руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов.

Проверочный лист или чек-лист — список контрольных вопросов, применяемый при осуществлении федерального государственного транспортного надзора за соблюдением обязательных требований в области автомобильного транспорта, установленных законодательством Российской Федерации.

Всего за I полугодие 2019 года проверке подверглись более 205 тыс хозяйствующих субъектов. Проверена 371 тысяча транспортных средств, выявлено 95 тысяч нарушений, наложено штрафов на 295 млн рублей, взыскано — 207 миллионов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал приказ о назначении Виктора Галина на пост заместителя главы Ространснадзора.