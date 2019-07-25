За первое полугодие Ространснадзор проверил почти 80 тыс. километров дорог

Фото: Инна Серова

Более 79 тысяч километров дорог проверили сотрудники Ространснадзора за первое полугодие 2019 года, сообщил на совещании в Казани замруководителя ведомства Асланбек Ахохов.

В результате проверок было выявлено более 5,7 тысячи нарушений, сумма наложенных штрафов превысила 30 млн рублей.



Ранее «Реальное время» писало, что за полгода с российских перевозчиков было взыскано более 207 млн рублей штрафов.