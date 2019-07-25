Открылась онлайн-регистрация на Казанский полумарафон — 2019

В Сети стартовал прием заявок на участие в Казанском полумарафоне, который пройдет 6 октября.

Онлайн-регистрация продлится до 2 октября на сайте мероприятия. Также там можно перечислить средства тяжело больным детям, проходящим лечение в Детской республиканской клинической больнице.

Участники полумарафона могут выбрать для регистрации следующие дистанции: 21,1 км, 10 км, 3 км, 1 км и забег Timerkids.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало фоторепортаж с первого дня майского Казанского марафона, который пробежали самые юные бегуны и участники самого массового забега на 3 км.