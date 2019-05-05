Казанский марафон — 2019: 25 тысяч участников и 2,5 млн рублей на благотворительность

11:41, 05.05.2019 38 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В столице Татарстана проходит Казанский марафон - 2019. 4 мая дистанции пробежали самые юные бегуны и участники самого массового забега на 3 км. В общей сложности в Казанском марафоне – 2019 участвуют 30 команд из разных стран мира, это более 25 тысяч человек.5 мая на старт вышли участники забегов на дистанции 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Организаторы передали директору благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» сертификат на 2,5 млн рублей. Деньги были собраны во время регистрации на забеги участников марафона.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 мая
    дресс код нужен,а то бегают кто стрингах и без,а здесь мусульмане(.
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    Анонимно 05 мая
    Где здесь?
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