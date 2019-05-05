Казанский марафон — 2019: 25 тысяч участников и 2,5 млн рублей на благотворительность

В столице Татарстана проходит Казанский марафон - 2019. 4 мая дистанции пробежали самые юные бегуны и участники самого массового забега на 3 км. В общей сложности в Казанском марафоне – 2019 участвуют 30 команд из разных стран мира, это более 25 тысяч человек.5 мая на старт вышли участники забегов на дистанции 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Организаторы передали директору благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» сертификат на 2,5 млн рублей. Деньги были собраны во время регистрации на забеги участников марафона.



