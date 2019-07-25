В Санкт-Петербурге установили памятный знак погибшим в репрессиях татарам

На Левашовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в среду, 24 июля, был торжественно открыт памятный знак «Татарам — жертвам репрессий».

В торжественной церемонии приняли участие руководитель Национального Совета «Мили Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, муфтий Соборной мечети Санкт-Петербурга Равиль Пончеев и другие официальные лица.

Автором проекта памятного знака являются архитекторы из Санкт-Петербурга Виталий и Лариса Кузнецовы. Инициатором создания и установки монумента, а также спонсором выступил учредитель Татарской общины Санкт-Петербурга и Ленинградской области Шамиль Акбулатов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Памятник выполнен в виде стелы высотой два метра. На лицевом фасаде находится цитата из Корана: «Каждая душа вкусит смерть, и, воистину, в День воскресения, вы будете сполна вознаграждены. Кто будет удален от Огня и введен в Рай, тот обретет успех. Жизнь же земная — проходящая».

Всего на Левашовском мемориальном кладбище погребены сотни расстрелянных татар и уроженцев Татарстана.

Напомним, ранее в Аксубаево открыли бюст первого министра лесного хозяйства ТАССР Александра Гуляева.