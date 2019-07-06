В Аксубаево открыли бюст первого министра лесного хозяйства ТАССР Александра Гуляева

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Аксубаево принял участие в торжественном открытии бюста первого министра лесного хозяйства ТАССР Александра Гуляева.

Он поблагодарил всех, кто поспособствовал появлению этого памятника. Таким образом, по словам Минниханова, сохраняется память о наших ветеранах, сообщает пресс-служба президента РТ.

Александр Александрович Гуляев начал трудовую деятельность в Аксубаевском районе. В 1946—1959 гг. — работа в Аксубаевском лесхозе инспектором охраны леса, старшим лесничим, директором.

В 1959—1979 гг. — переведен в Казань на должность главного лесничего, затем назначен начальником Татарского управления лесного хозяйства.

В 1979—1984 гг. — министр лесного хозяйства ТАССР.

В 1984 г. — ушел в отставку, жил в г. Казани.

Умер 16 августа 1992 года, похоронен на Арском кладбище.

В 2013 году в фойе Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан был установлен памятный бюст Александра Гуляева.