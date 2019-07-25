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Reuters: президент Туниса экстренно госпитализирован

06:37, 25.07.2019
Reuters: президент Туниса экстренно госпитализирован
Фото: flickr.com

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси из-за ухудшения здоровья был срочно доставлен в военный госпиталь. Об этом передает Reuters.

По предварительным данным, 92-летний политик поучаствовал резкое недомогание. Информация о его состоянии на данный момент уточняется.

Ас-Себси занимает пост президента Туниса пять лет — с 2014 года. Ранее он уже был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия, в больнице президент пробыл несколько дней.

Напомним, в апреле экс-президент Перу Алан Гарсия покончил жизнь самоубийством. Политик скончался в медучреждении после попытки суицида, когда к нему домой с ордером на арест прибыли сотрудники прокуратуры.

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