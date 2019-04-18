Экс-президент Перу покончил жизнь самоубийством

В Перу объявлен траур в связи с кончиной бывшего президента Перу Алана Гарсии, руководившего страной с 1985 по 1990 и с 2006 по 2011 годы.

69-летний Гарсия скончался 18 апреля в столичной больнице им. Казимира Уйоа в Лиме. Его доставили в медучреждение после попытки суицида, когда к нему домой с ордером на арест прибыли сотрудники прокуратуры, передает El Peruano.

По мнению следствия, политик мог получить 100 тысяч долларов от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для нее контрактов.

Национальный траур продлится до пятницы, 19 апреля.

Напомним, ранее в московском аэропорту Внуково совершил самоубийство житель Башкирии.