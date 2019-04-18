Экс-президент Перу покончил жизнь самоубийством
В Перу объявлен траур в связи с кончиной бывшего президента Перу Алана Гарсии, руководившего страной с 1985 по 1990 и с 2006 по 2011 годы.
69-летний Гарсия скончался 18 апреля в столичной больнице им. Казимира Уйоа в Лиме. Его доставили в медучреждение после попытки суицида, когда к нему домой с ордером на арест прибыли сотрудники прокуратуры, передает El Peruano.
По мнению следствия, политик мог получить 100 тысяч долларов от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для нее контрактов.
Национальный траур продлится до пятницы, 19 апреля.
Напомним, ранее в московском аэропорту Внуково совершил самоубийство житель Башкирии.Общество
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