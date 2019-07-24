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«Башнефть» закупит «кондитерку» от Mars на 24 млн рублей

23:28, 24.07.2019
«Башнефть» закупит «кондитерку» от Mars на 24 млн рублей
Фото: bashneft.ru

«Дочка» «Башнефти» закупит кондитерские изделия марки Mars для продажи на заправках. ООО «Башнефть-розница» объявило тендер на поставку продукции за 24,1 млн рублей.

Заявки принимаются до 2 августа, но итоги аукциона планируется подвести только 18 сентября, следует из данных торговой площадки «ТЭК-Торг».

Всего понадобится 75 видов кондитерских изделий — таких, как драже Skittles, леденцы и жевательная резинка Orbit, конфеты «Коркунов» и Dove. Поставка должна осуществляться по адресам АЗС сети.

Бизнес Башкортостан
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