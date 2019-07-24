В Турции белорусский посол получил пулевое ранение

В Анкаре госпитализирован советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев. Он доставлен в больницу с огнестрельным ранением.



Имя дипломата назвало агентство Hurriyet. Мужчина, открывший огонь, застрелился, уточняет издание.

«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», — приводит слова официального представителя МИД Белоруссии Анатолия Глаза агентство TUT.BY.

Напомним, в декабре 2016 года в Анкаре был застрелен российский посол Андрей Карлов. Его убил полицейский Мевлют Алтынташ, прошедший на фотовыставку, которую открывал дипломат