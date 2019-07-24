«Оренбург» примет «Зенит» на домашнем стадионе. Информацию подтвердили в РПЛ

Фото: ФК «Оренбург»

Российская премьер-лига сегодня официально подтвердила, что матч 3-го тура между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом» пройдет 28 июля на оренбургском стадионе «Газовик». Место проведения игры указано в анонсе на официальном сайте турнира.

Напомним, что ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что оренбургский стадион «Газовик», вмещающий 7500 зрителей, не прошел лицензирование, поскольку минимальная вместимость по регламенту — 10 000 зрителей. Футбольный клуб «Оренбург» планировал проводить домашние матчи на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Позже врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер на своей странице в Instagram сообщил, что «Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ дома, в Оренбурге.

На данный момент «Оренбург» с нулем в графе «очки» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.