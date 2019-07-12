Роспотребназдор не рекомендует купаться на двух пляжах Казани

В Казани вода на двух городских пляжах не соответствует гигиеническим нормам. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства провели исследование проб воды на соответствие гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Проверку не прошли пляжи на озерах Большое Лебяжье и Глубокое.

В ближайшее время там планируется установить аншлаги о запрете купания, рассказали в мэрии Казани.

Напомним, в Казани в этом году для отдыха жителей и гостей города подготовили пять муниципальных пляжей, а также три организованных места отдыха.