В Казани водитель в состоянии наркотического опьянения сбил мужчину, пострадавший скончался

Фото: скриншот видео МВД по РТ

11 июля в центре Казани произошло смертельное ДТП. В Приволжском суде Казани рассматривается ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

11 июля, в 17.35, автомобиль Lada Priora двигался по ул. Вишневского в направлении проспекта Универсиады по крайней правой полосе, предназначенной для общественного транспорта. Скорость составляла почти 100 км/ч. Водитель не справился с управлением, в результате машина наехала на бордюр, после чего ее отбросило на другой автомобиль.

В результате столкновения Lada Priora выехала на тротуар и задавила пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый житель Казани задержан. Установлено, что обвиняемый за рулем находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии в центре Казани погиб мужчина.