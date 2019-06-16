Новости происшествий

13:04 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В результате аварии в центре Казани погиб мужчина

12:28, 16.06.2019
В результате аварии в центре Казани погиб мужчина
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на ул. Московской при столкновении двух иномарок погиб один из водителей, сообщает ИА «Татар-информ».

ДТП произошло минувшей ночью. Удар был такой силы, что одна из легковушек отлетела в ограждение и перевернулась на бок. Сегодня утром водитель одного из автомобилей скончался в больнице. Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовые автомобили и автобусы в России нужно снабдить системой мониторинга усталости водителя (СМУВ). Об этом заявили инженеры из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров