В результате аварии в центре Казани погиб мужчина

В Казани на ул. Московской при столкновении двух иномарок погиб один из водителей, сообщает ИА «Татар-информ».

ДТП произошло минувшей ночью. Удар был такой силы, что одна из легковушек отлетела в ограждение и перевернулась на бок. Сегодня утром водитель одного из автомобилей скончался в больнице. Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовые автомобили и автобусы в России нужно снабдить системой мониторинга усталости водителя (СМУВ). Об этом заявили инженеры из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

