В результате аварии в центре Казани погиб мужчина
В Казани на ул. Московской при столкновении двух иномарок погиб один из водителей, сообщает ИА «Татар-информ».
ДТП произошло минувшей ночью. Удар был такой силы, что одна из легковушек отлетела в ограждение и перевернулась на бок. Сегодня утром водитель одного из автомобилей скончался в больнице. Подробности аварии уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, что грузовые автомобили и автобусы в России нужно снабдить системой мониторинга усталости водителя (СМУВ). Об этом заявили инженеры из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).
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