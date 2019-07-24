Комитет по охране культурного наследия не нашел ценности в панно, исчезнувшем со здания ДОСААФ

Фото: телеграм-канал «Архитектурасы»

В Казани со здания ДОСААФ Татарстана исчезло мозаичное панно известного художника Сергея Бубеннова.

В республиканском комитете по охране объектов культурного наследия утраченную мозаику не считают ценной. «Такие вещи не являются объектами культурного наследия и не подпадают под охрану», — сообщили в комитете ИА «Татар-информ». В Минкультуры республики эту информацию также подтвердили.

Сотрудница ДОСААФ РТ, которая была свидетельницей ремонта здания, заявила, что панно было их визитной карточкой. Внутри здания остались еще две мозаики Бубеннова.

Напомним, ранее «Реальное время» писало о том, что в соцсетях появилась информация об исчезновении панно.

