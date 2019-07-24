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В Казани уничтожили мозаичное панно художника Сергея Бубеннова

11:59, 24.07.2019 2
В Казани уничтожили мозаичное панно художника Сергея Бубеннова
Фото: телеграм-канал «Архитектурасы»

В Казани уничтожили мозаичное панно 60-х годов авторства известного художника Сергея Бубеннова.

Панно украшало козырек над входом в здание ДОСААФа на Патриса Лумумбы, сообщает telegram-канал «Архитектурные излишества».

Ранее в Казани снесли оставшиеся здания исторических Арских казарм. Здания были включены в список строений, обладающих признаками объектов культурного наследия, однако конкретного решения по этому вопросу принято не было.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:17
    сволочи. сейчас ничего не умеют ни строить ни укрошать здании.
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  • Анонимно 12:36
    Жаль...
    Неужто нельзя было сохранит?
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