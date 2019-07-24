В Казани уничтожили мозаичное панно художника Сергея Бубеннова
В Казани уничтожили мозаичное панно 60-х годов авторства известного художника Сергея Бубеннова.
Панно украшало козырек над входом в здание ДОСААФа на Патриса Лумумбы, сообщает telegram-канал «Архитектурные излишества».
Ранее в Казани снесли оставшиеся здания исторических Арских казарм. Здания были включены в список строений, обладающих признаками объектов культурного наследия, однако конкретного решения по этому вопросу принято не было.
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Неужто нельзя было сохранит?