Госдума РФ расширила число получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Согласно документу, величина среднедушевого дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка меняется с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума. Родители смогут получать такие выплаты, пока ребенку не исполнится три года, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Данные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Сейчас такие выплаты производятся до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. С этого возраста и до трех лет детское пособие составляет всего 50 рублей.

Напомним, что в первом чтении данный законопроект был одобрен Госдумой РФ в конце июня 2019 года.