Госдума одобрила законопроект о детских пособиях семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий список семей, которым полагается пособие на рождение первого и второго ребенка. Их будут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека.

По новым правилам, пособия будут выплачиваться уже с 1 января 2020 года.

По словам замглавы Минтруда Светланы Петровой, речь идет об увеличении числа получателей пособий в полтора раза.

«Сейчас, я напомню, это 45,7% от общего числа родившихся детей, первых и вторых, а в случае принятия законопроекта численность увеличится до 68%», — приводит ТАСС слова замминистра.

На сегодня право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе.

Напомним, что мера поддержки населения была предложена президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.