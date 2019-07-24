В Хабаровском крае возросло число пострадавших при пожаре в палаточном лагере

Пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко рассказала, что список пострадавших при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» продолжает увеличиваться.

«В больницы начинают поступать пострадавшие. Пока с легкой степенью тяжести. Сегодня в городскую больницу Комсомольска-на-Амуре обратились родители мальчика 12 лет. У него были зафиксированы поверхностные ожоги», — цитирует Томченко «Интерфакс».

Таким образом, число пострадавших выросло до девяти.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел в ночь на вторник. В результате ЧП погибли четыре ребенка, сгорело 20 палаток. Всего в палаточном лагере находились 189 детей. Причиной пожара, по информации местных властей, могло стать упавшее на обогреватель полотенце.

