Власти назвали возможную причину пожара в хабаровском лагере

Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Об этом рассказали в краевом правительстве.

«В палатках были обогреватели типа «Ветерок», которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на «Ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно» — рассказали местные власти.

Также сообщается, что у палаток был сложный замок и все они стояли близко к друг другу, передает «РИА Новости».

В связи с пожаром сегодня было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Дело возбуждено по статье «халатность», уточнили в СКР.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел ночью. В результате ЧП погибли четыре ребенка, сгорело 20 палаток. Всего в палаточном лагере находилось 189 детей.

