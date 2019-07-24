В Казани с октября начнет работу новый консул из МИДа Венгрии

В Генеральном консульстве Венгрии в Казани появится новый сотрудник. Об этом рассказал Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.



«С начала года я работаю над тем, чтобы в составе Генконсульства появился еще один консул. Еще один сотрудник начнет свою работу у нас с октября», — рассказал Штифтер в интервью ИА «Татар-информ».

По словам Генкосула Венгрии в Казани необходимость в появлении нового сотрудника связана с открытием прямого авиарейса между Казанью и Будапештом, который поспособствует увеличению турпотока.



Кто именно станет консулом, Штифтер не уточнил, отметив лишь, что им станет сотрудница МИДа Венгрии, хорошо владеющая русским языком.



Напомним, что с 30 октября венгерская авиакомпания Wizz Air начнет выполнять прямые рейсы из Казани в Будапешт. Время в пути составит около 2,5 часа.

