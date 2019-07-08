Из Казани в Будапешт запустят прямые авиарейсы

Венгерская авиакомпания Wizz Air начнет выполнять прямые рейсы из Казани в Будапешт. Об этом рассказал Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

Первый перелет запланирован на 30 октября. Полеты будут проходить два раза в неделю — в среду и воскресенье. Время в пути составит около 2,5 часа.

Стоимость билета в одну сторону составит от 29,99 евро — около 2 100 рублей. В сумму включен перелет из Казани в Будапешт и малая ручная кладь, пишет «Татар-информ» со ссылкой на представителя авиакомпании Тамару Валуа.

Рейсы авиакомпании выполняются на самолетах Airbus A320 (180 мест) и А321 (230 мест).

Напомним, ранее были открыты прямые авиарейсы из Казани в Доминикану. Казань станет третьим городом в России, откуда можно отправиться на Карибское побережье прямым авиарейсом.