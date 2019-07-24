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«Левада-центр»: самым популярным иностранным сериалом у россиян стала «Игра престолов»

07:27, 24.07.2019
«Левада-центр»: самым популярным иностранным сериалом у россиян стала «Игра престолов»
Фото: pixabay.com

Более половины россиян (62%) смотрели один из современных зарубежных сериалов. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Согласно исследованию, самым популярным у жителей России сериалом стала «Игра престолов» (27%). Далее следует «Шерлок» (25%), «Доктор Хаус» (24%), «Чернобыль» и «Остаться в живых» (по 22%).

Среди женщин наиболее популярен сериал «Доктор Хаус», среди мужчин — «Игра престолов», пишет «Интерфакс».

Кроме того, треть граждан (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы.

Опрос проведен с 27 июня по 4 июля среди 1 600 человек на территории России.

Напомним, согласно опросу «Левада-центра», самым популярным времяпровождением во время отдыха у россиян является просмотр телепередач.

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