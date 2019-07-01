«Левада-центр»: большинство россиян проводит досуг у телевизора

Наиболее популярным времяпровождением во время отдыха у россиян является просмотр телевизора. Об этом свидетельствуют данные исследования «Левада-центра».

Согласно опросу, фильмы и сериалы хотя бы раз в неделю смотрят 79% респондентов. 43% граждан не реже одного раза в неделю встречаются с друзьями, 42% заявили, что ходят в гости или принимают гостей.

Среди других видов досуга у жителей России — посещение кинотеатров, театров, музеев и концертов, пишет «Интерфакс».

Кроме того, 27% россиян читают художественную литературу хотя бы раз в год, 28% участников опроса не читают вовсе.

Опрос был проведен в период с 24 по 29 мая среди более 1 600 человек старше 18 лет.

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