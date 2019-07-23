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Сайт Центризбиркома Татарстана недоступен

13:27, 23.07.2019
Сайт Центризбиркома Татарстана недоступен
Фото: realnoevremya.ru

Официальный сайт ЦИК РТ временно недоступен.

При попытке попасть на сайт выводится следующее: «Уважаемый пользователь! К сожалению, запрошенный Вами сервис недоступен. Попробуйте обратиться к данной странице позже. Приносим свои извинения за причиненные неудобства».

Примерно через десять минут официальный интернет-ресурс ЦИК РТ снова стал доступен. В Центризбиркоме воздержались от комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что на выборы в Госсовет РТ зарегистрировали 269 кандидатов. Выборы состоятся 8 сентября.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбществоВласть Татарстан
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