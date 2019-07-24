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В Татарстане ожидается дождь и жара до +27°С

04:32, 24.07.2019
В Татарстане ожидается дождь и жара до +27°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 24 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в течение дня.

Ветер северо-западный с переходом на восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура составит от +22°С до +27°С. В Казани столбик термометра покажет 24-26 градусов тепла. В Набережных Челнах ожидается от +22°С до +24°С.

Общество Татарстан
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