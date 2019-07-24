В Татарстане ожидается дождь и жара до +27°С

Сегодня, 24 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в течение дня.

Ветер северо-западный с переходом на восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура составит от +22°С до +27°С. В Казани столбик термометра покажет 24-26 градусов тепла. В Набережных Челнах ожидается от +22°С до +24°С.