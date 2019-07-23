Госдума приняла поправки, которые разрешают ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки к законопроекту «О национальной платежной системе».

Они наделяют Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг. Помимо этого, регулятор сможет штрафовать процессинговые центры за приостановку или прекращение транзакций. Информация размещена в системе обеспечения законодательной деятельности.

Напомним, сегодня закон о краудфандинге прошел второе чтение в Госдуме. Он регулирует отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями с помощью инвестиционных платформ.

