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Госдума приняла поправки, которые разрешают ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

18:34, 23.07.2019
Госдума приняла поправки, которые разрешают ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг
Фото: raschetniy-schet.ru

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки к законопроекту «О национальной платежной системе».

Они наделяют Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг. Помимо этого, регулятор сможет штрафовать процессинговые центры за приостановку или прекращение транзакций. Информация размещена в системе обеспечения законодательной деятельности.

Напомним, сегодня закон о краудфандинге прошел второе чтение в Госдуме. Он регулирует отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями с помощью инвестиционных платформ.

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