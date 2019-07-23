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Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок

16:33, 23.07.2019
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор с 24 июля отменяет ограничения на ввоз белорусских яблок под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Решение принято после визита российских специалистов на белорусские производства. В ходе визита эксперты оценили работу 51 предприятия, получили информацию по площади яблочных садов, сортовом составе и урожайности.

Кроме того, специалистам Россельхознадзора были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок, передает пресс-служба Россельхознадзора.

Напомним, что Россельхознадзор с 12 апреля ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии. Поводом для ограничения стало задержание 36 грузовиков с продуктами, которые пересекали границу без сопровождающих документов. Кроме того, не были оплачены необходимые пошлины.

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