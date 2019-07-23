В кабмине Татарстана обсудили вопросы сохранения водных биологических ресурсов

В кабинете министров РТ состоялось заседание Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в Республике Татарстан. Заседание провел первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

В заседании приняли участие представители руководства 17 прибрежных муниципальных районов Татарстана. На заседании подвели итоги операции «Нерест» и обсудили работу межведомственных районных групп за первое полугодие.



Кроме того, особое внимание было уделено незаконной продаже рыбной продукции вдоль автомобильных дорог.

В ходе заседания было отмечено, что необходимо усилить работу по выявлению браконьерских станов на водных объектах, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении руководителя исполкома и главы Селенгушского сельского поселения Нурлатского района 54-летнего Анатолия Пинина. Его подозревают в нарушении правил охраны водных биологических ресурсов.

