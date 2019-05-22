В Татарстане возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы в Нурлатском районе

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя исполнительного комитета и главы Селенгушского сельского поселения Нурлатского района 54-летнего Анатолия Пинина. Его подозревают в нарушении правил охраны водных биологических ресурсов.

По версии следствия, Пинин 17 марта 2019 года открыл необорудованную защитным устройством донную задвижку плотины пруда Алтынка. В результате неконтролируемого спуска воды произошел сброс четверти объема пруда вместе с рыбой. Погибло не менее 1008 экземпляров карася. Предварительный ущерб составил 252 тысячи рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Пинин свою вину не признал, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.



Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее в Росрыболовстве сообщили, что массовый мор рыбы у поселка Займище под Казанью произошел из-за сброса воды на водохранилище.

