Рыбак из Кировской области поймал сома-гиганта

В Кировской области рыбак выловил гигантского сома.

«Малыш сом из Вятки! )», — подписан снимок рыболова с выловленным сомом (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Длина рыбы — примерно с человеческий рост. Фотография выложена в группе «Типичный Киров» во «ВКонтакте».

Рыбу удалось «взять на квок» — это применяемая при ловле сома колотушка. При ударе по воде она производит булькающие звуки, привлекая рыбу. В комментариях пользователи восхищаются размерами улова и спрашивают вес рыбы.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало интерактивную карту рыбных мест Татарстана.