Минпромторг РФ в суде заявил о необходимости продолжить работу КЗСК в случае банкротства

Представитель Минпромторга РФ сегодня в Арбитражном суде Республики Татарстан представил заключение о необходимости продолжить деятельность ОАО «Казанский завод синтетического каучука» в случае введения конкурсного производства. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.



Также в ходе заседания суд удовлетворил просьбу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) включиться в третью очередь на 70 млн рублей основного долга. Это два здания цеха и два участка.

Напомним, что на КЗСК в августе 2018 года ввели внешнее управление. На апрель 2019 года общий долг КЗСК перед кредиторами составлял 5,278 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей предприятие должно Внешэкономбанку.

В июне представитель ВЭБа в суде попытался вновь навязать план продажи имущества КЗСК с торгов вместо плана финансового оздоровления.

