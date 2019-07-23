В Татарстане на обеспечение водой сел республики в 2019 году потратят 685 млн рублей

В Татарстане на строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и артезианских скважин в рамках программы по обеспечению водой сел потратят 685 млн рублей. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» Евгений Волков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



«Лимит финансирования составляет 685 млн рублей. Эта программа реализуется во всех 45 районах, в каждом районе, в каждом населенном пункте эти мероприятия проводятся», — рассказал Волков.



Он уточнил, что в текущем году запланированы строительство 213 км водопроводных сетей, установка 42 водонапорных башен, а также бурение 33 артезианских скважин.

Всего на реализацию программы по обеспечению водой сел республики за последние восемь лет было направлено 6 млрд рублей.



Также Евгений Волков прокомментировал жалобы жителей республики на качество питьевой воды. По его словам, все скважины, «где качество не соответствует», специалисты держат на контроле.

