В Татарстане на обеспечение водой сел республики в 2019 году потратят 685 млн рублей
В Татарстане на строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и артезианских скважин в рамках программы по обеспечению водой сел потратят 685 млн рублей. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» Евгений Волков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
«Лимит финансирования составляет 685 млн рублей. Эта программа реализуется во всех 45 районах, в каждом районе, в каждом населенном пункте эти мероприятия проводятся», — рассказал Волков.
Он уточнил, что в текущем году запланированы строительство 213 км водопроводных сетей, установка 42 водонапорных башен, а также бурение 33 артезианских скважин.
Всего на реализацию программы по обеспечению водой сел республики за последние восемь лет было направлено 6 млрд рублей.
Также Евгений Волков прокомментировал жалобы жителей республики на качество питьевой воды. По его словам, все скважины, «где качество не соответствует», специалисты держат на контроле.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым