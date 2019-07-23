С 2012 года производители уменьшили размер упаковки продуктов на 7—20%

За 2012—2018 годы производители товаров на российском рынке уменьшили размер упаковки продуктов на 7—20%.

При этом стоимость была либо сохранена, либо незначительно снижена. К такому выводу пришел институт маркетинговых исследований GfK Rus. Это явление называется даунсайзинг. На полках магазинов можно встретить самые разные емкости, например, отличные от классического литра. Самый ходовой формат в категории молока — это 930—950 мл. При этом в стране выросло число тех, кто обращает внимание на стоимость именно за 1 кг или литр продукта. В 2012 году таких покупателей было 29%, в 2018 — уже 47%, по данным GfK Rus.

Напомним, ранее аналитики перечислили продукты, которые подорожали в Башкирии больше всего.