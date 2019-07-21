Аналитики перечислили продукты, которые подорожали в Башкирии больше всего

Больше всего за прошедшую неделю подорожали помидоры, они прибавили в цене 4%.

Килограмм стоит 87,18 рубля. На 2,7% подорожала колбаса полукопченая и варено-копченая (403,47 рубля), на 2% увеличилась стоимость яблок (104,81 рубля). Аналитики зафиксировали рост цен на рыбу мороженую неразделанную на 1,9%, теперь она стоит 154,14 рубля. На 1,6% подорожали куры охлажденные и мороженые (132,45 рубля). Кроме того, более чем на 1% подорожали маргарин (120,53 рубля) и творог жирный (298,90 рубля). Об этом сообщает Башкортостанстат.

Напомним, в августе этого года продуктовому эмбарго исполняется 5 лет. Одним из его итогов аналитики консалтинговой компании KPMG назвали рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты.

