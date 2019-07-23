Госдума РФ ввела наказание за нарушения при выращивании наркосодержащих растений для медицины

Госдума РФ сегодня в третьем, окончательном чтении приняла поправки в Уголовный кодекс РФ об уточнении ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.

Законом вносятся изменения в статью 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ».



Наказание предусмотрено в виде штрафа до 120 тыс. рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При совершении такого нарушения из корыстных побуждений либо причинения по неосторожности вреда здоровью человека или других тяжких последствий грозит лишение свободы до трех лет с лишением права на профессию, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее появился законопроект, согласно которому охрану посевов наркосодержащих растений планируется передать Росгвардии и ее подведомственным организациям.

