Росгвардия может начать охранять маковые поля

Охрана посевов наркосодержащих растений может быть передана Росгвардии и ее подведомственным организациям. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что речь идет о растениях, которые будут использованы исключительно в научных, учебной и экспертной деятельностях для медицины и ветеринарии. Требования к режиму охраны данных посевов устанавливаются Росгвардией по согласованию с МВД РФ.

Отмечается, что к охране полей опийного мака, не предназначенного для производства наркотических и психотропных препаратов, будут привлекаться в том числе и частные охранные предприятия.

Напомним, в июне Совет Федерации одобрил закон, который разрешает выращивание в России содержащих наркотические вещества растений для целей производства обезболивающих в медицине и ветеринарии.