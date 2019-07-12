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Росгвардия может начать охранять маковые поля

16:46, 12.07.2019
Росгвардия может начать охранять маковые поля
Фото: kremlin.ru

Охрана посевов наркосодержащих растений может быть передана Росгвардии и ее подведомственным организациям. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что речь идет о растениях, которые будут использованы исключительно в научных, учебной и экспертной деятельностях для медицины и ветеринарии. Требования к режиму охраны данных посевов устанавливаются Росгвардией по согласованию с МВД РФ.

Отмечается, что к охране полей опийного мака, не предназначенного для производства наркотических и психотропных препаратов, будут привлекаться в том числе и частные охранные предприятия.

Напомним, в июне Совет Федерации одобрил закон, который разрешает выращивание в России содержащих наркотические вещества растений для целей производства обезболивающих в медицине и ветеринарии.

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