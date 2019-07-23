В Башкирии с 23 по 25 июля проведут проверки систем оповещения об экстренных ситуациях

На территории Республики Башкортостан с 23 по 25 июля 2019 года будет проводиться плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

В этот период с 09.30 до 16.00 часов по местному времени на территории республики поочередно будут звучать сирены длительностью до 3 секунд.

На официальном портале Республики Башкортостан уточняется, что сегодня в указанные часы проверка электросирен будет проводиться в Демском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы.

25 июля 2019 года с 10.30 до 16.00 часов проверку сирен проведут в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы, а также в других муниципальных образованиях.