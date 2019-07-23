Роскачество опубликовало рейтинг фотоаппаратов

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование фотоаппаратов.



Всего было проанализировано 98 моделей. Среди них 55 беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 — зеркальных, 10 — компактных и три псевдозеркальных — для любительской съемки. Эксперты оценивали качество снимков, видео и звука, а также функциональность аппаратов и удобство использования.



Лучшими среди беззеркальных камер со сменными объективами стали модели Nikon Z6 и Z7, а также Sony Alpha 7 III.

Высокую оценку за съемку на улице при ярком освещении и за портретную съемку получили модели всех брендов, представленных в исследовании: Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony.



Согласно исследованию Роскачества, в автоматическом режиме лучше всех с цветопередачей справляются Fujifilm X-T3, Sony Alpha 7 III и Canon EOS M100. Лучшие видео были сняты на Nikon Z7.



Среди зеркальных камер, по оценке Роскачества, лучшими стали Canon, Nikon и Pentax. По качеству съемки в автоматическом режиме лидером стала модель Canon EOS 77D.



Ранее «Реальное время» писало, что «Ростех» выпустил новый фотоаппарат «Зенит».

