Новости аналитики

11:01 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Роскачество опубликовало рейтинг фотоаппаратов

09:49, 23.07.2019 1
Роскачество опубликовало рейтинг фотоаппаратов
Фото: pxhere.com

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование фотоаппаратов.

Всего было проанализировано 98 моделей. Среди них 55 беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 — зеркальных, 10 — компактных и три псевдозеркальных — для любительской съемки. Эксперты оценивали качество снимков, видео и звука, а также функциональность аппаратов и удобство использования.

Лучшими среди беззеркальных камер со сменными объективами стали модели Nikon Z6 и Z7, а также Sony Alpha 7 III.

Высокую оценку за съемку на улице при ярком освещении и за портретную съемку получили модели всех брендов, представленных в исследовании: Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony.

Согласно исследованию Роскачества, в автоматическом режиме лучше всех с цветопередачей справляются Fujifilm X-T3, Sony Alpha 7 III и Canon EOS M100. Лучшие видео были сняты на Nikon Z7.

Среди зеркальных камер, по оценке Роскачества, лучшими стали Canon, Nikon и Pentax. По качеству съемки в автоматическом режиме лидером стала модель Canon EOS 77D.

Ранее «Реальное время» писало, что «Ростех» выпустил новый фотоаппарат «Зенит».

АналитикаТехнологии
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:16
    товар не первой необходимости. был ли смысл их исследовать? профессионалы сами разбираются и фототехнике и без проверок
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров