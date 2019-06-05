«Ростех» выпустил новый фотоаппарат «Зенит»

Фото: скриншот

Холдинг «Швабе», входящий в состав «Ростеха», официально начал продажи дальномерной камеры «Зенит М».

Фотоаппарат разработан Красногорским заводом им. С. А. Зверева и немецким производителем оптики Leica Camera AG на базе камеры Leica M (Type 240). Объем партии составил 500 штук, сообщает пресс-служба «Ростеха». Стоимость одного аппарат составляет около полумиллиона рублей.

Светочувствительность камеры можно менять в диапазоне от 100 до 6,4 тыс. Она также способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду.



О том, что «Швабе» планирует возродить фотоаппараты «Зенит», стало известно в 2017 году. Малоформатный фотоаппарат «Зенит» начал выпускался в 1952 году, был снят с производства в 2005 году.